Vossloh Aktie News: Vossloh schiebt sich am Vormittag vor

Blick auf Vossloh-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 70,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 70,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 70,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,10 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 262 Stück gehandelt.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 35,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 42,36 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,75 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 30.10.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,62 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 EUR in den Büchern gestanden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 325,90 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unter Druck

Vossloh-Aktie: Experten empfehlen Vossloh im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Vossloh-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn stärker als erwartet verbessert