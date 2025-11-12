DAX24.339 +1,0%Est505.788 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 +4,7%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,57 -0,9%Gold4.128 ±0,0%
Aktie im Fokus

Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

12.11.25 12:04 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 70,00 EUR.

Um 11:45 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 70,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 70,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.902 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 35,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 73,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,75 EUR aus.

Vossloh ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 325,90 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 298,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

