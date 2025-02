Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 48,75 EUR nach oben.

Um 09:02 Uhr wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 48,75 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 48,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 181 Vossloh-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 5,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2024 bei 40,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 17,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 31.10.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 298,70 Mio. EUR – eine Minderung von 8,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 325,30 Mio. EUR eingefahren.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,14 EUR im Jahr 2024 aus.

