Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 69,70 EUR.

Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:36 Uhr um 0,3 Prozent auf 69,70 EUR nach. In der Spitze büßte die Vossloh-Aktie bis auf 69,40 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.252 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,70 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 2,87 Prozent zulegen. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 64,00 EUR.

Am 24.04.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,58 Prozent auf 251,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 268,80 Mio. EUR umgesetzt.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 30.07.2026.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

