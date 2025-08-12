Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 88,30 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 88,30 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Vossloh-Aktie sogar auf 88,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.261 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 95,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 7,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 54,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 EUR je Vossloh-Aktie an.

Vossloh veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 331,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je Aktie aus.

