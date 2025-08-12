DAX24.203 +0,7%ESt505.376 +0,7%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,98 -0,2%Gold3.363 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Asiens Börsen schließen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe
RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Notierung im Blick

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag im Plus

13.08.25 09:24 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 88,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
87,40 EUR -0,10 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 88,30 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Vossloh-Aktie sogar auf 88,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.261 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 95,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 7,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 54,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 EUR je Vossloh-Aktie an.

Vossloh veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 331,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro

Vossloh-Aktie steigt: Erwartungen beim operativen Ergebnis übertroffen - Prognose bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vossloh

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vossloh

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Nachrichten zu Vossloh AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.07.2024Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vossloh AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen