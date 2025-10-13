DAX24.319 +0,3%Est505.562 +0,6%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.904 -0,4%Euro1,1570 -0,4%Öl63,58 +2,4%Gold4.075 +1,4%
Heute im Fokus
Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
Top News
BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
So bewegt sich Vossloh

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag im Aufwind

13.10.25 12:04 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Vossloh. Zuletzt sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 88,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
87,20 EUR 0,50 EUR 0,58%
Die Vossloh-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 88,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 88,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.672 Vossloh-Aktien.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,70 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 40,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 54,30 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 EUR je Vossloh-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.07.2025. Das EPS lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 292,00 Mio. EUR eingefahren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Vossloh dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2025 3,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
mehr Analysen