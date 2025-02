Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagmittag höher

So bewegt sich Vossloh

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 48,40 EUR zu.

Um 11:46 Uhr wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 48,40 EUR nach oben. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,65 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 48,45 EUR. Bisher wurden heute 3.740 Vossloh-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 51,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2024 bei 40,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 16,74 Prozent sinken.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,25 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Vossloh ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 298,70 Mio. EUR im Vergleich zu 325,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,14 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

