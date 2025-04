Vossloh Aktie News: Vossloh verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Vossloh zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 64,80 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 64,80 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 65,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.639 Vossloh-Aktien.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 7,69 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,35 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,73 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,36 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 64,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 27.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 350,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 288,40 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 23.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,70 EUR je Aktie belaufen.

