Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Vossloh. Zum Vortag unverändert notierte die Vossloh-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 69,70 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:00 Uhr bei der Vossloh-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 69,70 EUR. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 69,70 EUR zu. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 69,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.190 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,70 EUR. 2,87 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,00 EUR je Vossloh-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.04.2025. Es stand ein EPS von 0,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 251,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

