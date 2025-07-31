Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagvormittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 87,50 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Vossloh-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 87,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,20 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 728 Vossloh-Aktien.
Bei einem Wert von 95,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). 8,69 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 EUR an.
Am 24.07.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 331,50 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,66 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.
Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft
