Blick auf Vossloh-Kurs

Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagvormittag in Rot

14.08.25 09:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 87,50 EUR.

Die Vossloh-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 87,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,20 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 728 Vossloh-Aktien.

Bei einem Wert von 95,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). 8,69 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 EUR an.

Am 24.07.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 331,50 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,66 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro

Vossloh-Aktie steigt: Erwartungen beim operativen Ergebnis übertroffen - Prognose bestätigt

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.07.2024Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

