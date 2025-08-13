Vossloh Aktie News: Vossloh reagiert am Donnerstagmittag positiv

Vossloh im Fokus

Die Aktie von Vossloh zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 88,40 EUR.

Die Vossloh-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 88,40 EUR. Kurzfristig markierte die Vossloh-Aktie bei 89,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.841 Vossloh-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Mit einem Zuwachs von 7,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 40,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 119,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 4,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

