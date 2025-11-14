Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 68,70 EUR ab.

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 68,70 EUR. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,80 EUR nach. Bei 70,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 17.937 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 27,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 41,27 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,75 EUR.

Am 30.10.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 325,90 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

