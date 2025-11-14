Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 69,40 EUR.

Die Vossloh-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 69,40 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Vossloh-Aktie bis auf 69,20 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 482 Vossloh-Aktien.

Bei einem Wert von 95,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). 37,03 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,35 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,75 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Vossloh ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,62 EUR, nach 0,74 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 325,90 Mio. EUR im Vergleich zu 298,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Vossloh am 12.03.2026 präsentieren.

