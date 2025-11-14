DAX23.680 -1,5%Est505.654 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,94 -3,9%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.466 -3,8%Euro1,1618 -0,2%Öl64,34 +2,0%Gold4.138 -0,8%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag
Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor
Kursentwicklung

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit negativen Vorzeichen

14.11.25 12:04 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 68,90 EUR.

Das Papier von Vossloh gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:02 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 68,90 EUR abwärts. Bei 68,70 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 69,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.312 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 95,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,75 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 30.10.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,74 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 325,90 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unter Druck

Vossloh-Aktie: Experten empfehlen Vossloh im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Vossloh-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn stärker als erwartet verbessert

mehr Analysen