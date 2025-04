Vossloh Aktie News: Vossloh schiebt sich am Dienstagmittag vor

Vossloh im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Vossloh. Das Papier von Vossloh legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 66,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 66,30 EUR. Die Vossloh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,80 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,20 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 14.848 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 70,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,88 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 39,14 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,36 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,00 EUR.

Vossloh veröffentlichte am 27.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,86 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,53 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 350,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 288,40 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 vorlegen. Am 23.04.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt zum Start

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags schwächer