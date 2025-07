Vossloh Aktie News: Vossloh wird am Mittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 88,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 0,2 Prozent auf 88,20 EUR. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 88,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.668 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 54,25 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,25 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 78,75 EUR.

Am 24.04.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 251,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Vossloh die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,85 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Kaufempfehlung von MWB Research beflügelt Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie: Gewinnmitnahmen drücken Kurs ins Minus

SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen