Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagnachmittag billiger

Vossloh im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 88,60 EUR.

Um 15:40 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 88,60 EUR ab. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 88,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.732 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 119,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,21 EUR je Vossloh-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 EUR an.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 331,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 292,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,66 EUR je Aktie.

