Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag gefragt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 89,90 EUR zu.
Um 09:03 Uhr ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 89,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 90,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.564 Vossloh-Aktien.
Bei einem Wert von 95,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,21 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.
Am 24.07.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 331,50 Mio. EUR gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 4,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|26.05.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|25.04.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|01.04.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|31.07.2024
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|25.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|06.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|03.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|02.08.2018
|Vossloh Sell
|S&P Capital IQ
