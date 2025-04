Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag verlustreich

Vossloh im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 66,80 EUR.

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 66,80 EUR. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 66,30 EUR. Bei 66,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 13.347 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 5,09 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 39,60 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,36 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 64,00 EUR an.

Am 27.03.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 EUR, nach 0,53 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 288,40 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 350,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 24.04.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 23.04.2026.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,70 EUR je Aktie.

