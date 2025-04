Vossloh Aktie News: Vossloh verbilligt sich am Mittag

So bewegt sich Vossloh

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 66,70 EUR nach.

Um 11:48 Uhr ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 66,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 66,30 EUR. Bei 66,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 8.142 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 70,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 65,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,36 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Vossloh ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 350,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,36 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 24.04.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 23.04.2026.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,70 EUR je Aktie.

