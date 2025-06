Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Montagvormittag nordwärts

Blick auf Vossloh-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Vossloh-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 76,10 EUR.

Um 09:00 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 76,10 EUR. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 76,10 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 648 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 80,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,32 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 74,50 EUR angegeben.

Am 24.04.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,24 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 251,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

