Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag stärker

Die Aktie von Vossloh zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Vossloh-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 48,30 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 48,30 EUR. Bei 48,30 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 48,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 928 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2024 bei 51,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Bei 40,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 16,56 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,05 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,21 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,25 EUR.

Vossloh ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 0,52 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 298,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 325,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vossloh-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,14 EUR je Aktie.

