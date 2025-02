Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 47,95 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:41 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 47,95 EUR. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 47,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,10 EUR. Zuletzt wechselten 2.179 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei 51,20 EUR markierte der Titel am 30.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.02.2024 bei 40,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 18,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,25 EUR.

Am 31.10.2024 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS lag bei 0,74 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 298,70 Mio. EUR im Vergleich zu 325,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2024 3,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

