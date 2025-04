Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagvormittag fester

Blick auf Vossloh-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 67,10 EUR.

Um 09:01 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 67,10 EUR. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 67,10 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 676 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,20 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 4,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 39,87 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,36 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,00 EUR je Vossloh-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 27.03.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 350,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 288,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 23.04.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,70 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

