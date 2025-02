Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Vossloh zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Vossloh legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 48,25 EUR.

Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 48,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vossloh-Aktie sogar auf 48,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 20 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 51,40 EUR erreichte der Titel am 30.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Bei 40,30 EUR fiel das Papier am 26.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,48 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 1,05 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,25 EUR aus.

Vossloh gewährte am 31.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 298,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 325,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,14 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

