Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag stärker

Die Aktie von Vossloh zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 68,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 68,70 EUR zu. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 70,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 70,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 12.886 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 70,20 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,18 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 40,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 58,25 EUR.

Am 31.10.2024 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 298,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 325,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Vossloh am 27.03.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2024 3,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

