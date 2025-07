Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag höher

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 86,60 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 86,60 EUR. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 86,80 EUR. Mit einem Wert von 85,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.144 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,90 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 3,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.04.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 251,10 Mio. EUR, gegenüber 268,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,58 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Vossloh dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,79 EUR je Vossloh-Aktie.

