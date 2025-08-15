DAX24.307 -0,2%ESt505.429 -0,4%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.287 -2,0%Euro1,1682 -0,3%Öl66,09 -0,1%Gold3.349 +0,4%
Vossloh Aktie News: Vossloh schiebt sich am Montagvormittag vor

18.08.25 09:25 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh schiebt sich am Montagvormittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 89,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
88,60 EUR 0,10 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 09:04 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 89,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 449 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 6,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,66 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro

Vossloh-Aktie steigt: Erwartungen beim operativen Ergebnis übertroffen - Prognose bestätigt

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Nachrichten zu Vossloh AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
