Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag billiger

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 88,60 EUR abwärts.

Die Vossloh-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 88,60 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 88,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 89,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.006 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 54,46 Prozent wieder erreichen.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 EUR je Vossloh-Aktie an.

Am 24.07.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 331,50 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 292,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,66 EUR je Vossloh-Aktie.

