Vossloh Aktie News: Vossloh gibt am Mittag ab

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 87,90 EUR abwärts.

Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:38 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 87,90 EUR. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 87,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 87,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.484 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 8,19 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,21 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 85,00 EUR.

Vossloh veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 292,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 331,50 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 4,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

