Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Vossloh-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 48,60 EUR.

Das Papier von Vossloh konnte um 16:06 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 0,6 Prozent auf 48,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vossloh-Aktie bei 49,40 EUR. Bei 48,15 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt wurden via BMN 211 Vossloh-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2024 bei 40,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,05 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,25 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Am 31.10.2024 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,74 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 298,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,18 Prozent verringert.

Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,14 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: Am Donnerstagmittag Gewinne im SDAX

Verluste in Frankfurt: SDAX mittags schwächer

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen mittags zu