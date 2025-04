Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Vossloh

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 66,90 EUR.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 66,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 65,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.025 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 70,20 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 4,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 65,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,36 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 64,00 EUR angegeben.

Am 27.03.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 350,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 288,40 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Vossloh am 24.04.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

