Vossloh Aktie News: Vossloh knickt am Vormittag ein

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,6 Prozent auf 62,60 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,6 Prozent auf 62,60 EUR. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 62,20 EUR. Bei 65,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 27.607 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,14 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,36 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,00 EUR je Vossloh-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 27.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 350,00 Mio. EUR gegenüber 288,40 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 24.07.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,78 EUR je Aktie belaufen.

