Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 64,70 EUR abwärts.

Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:44 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 64,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 62,20 EUR. Mit einem Wert von 65,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 66.618 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 70,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 37,64 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,36 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 27.03.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 350,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 288,40 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,78 EUR je Aktie.

