Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 67,90 EUR zu.

Das Papier von Vossloh legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 67,90 EUR. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 68,20 EUR. Mit einem Wert von 65,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.067 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Bei 70,20 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 3,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 24.04.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 251,10 Mio. EUR – eine Minderung von 12,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 288,40 Mio. EUR eingefahren.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 3,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

