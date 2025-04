Vossloh Aktie News: Vossloh verliert am Freitagvormittag

So bewegt sich Vossloh

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 65,40 EUR ab.

Die Vossloh-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 65,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 65,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,40 EUR. Zuletzt wechselten 1.335 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 70,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,35 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,30 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,36 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,00 EUR.

Am 27.03.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 350,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 288,40 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Vossloh am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

