Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Vossloh zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 90,00 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 90,00 EUR. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 90,50 EUR zu. Bei 89,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 5.884 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR an. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 5,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 55,17 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 331,50 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 4,66 EUR im Jahr 2026 aus.

