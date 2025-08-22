Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Vossloh. Zuletzt sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 90,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,4 Prozent auf 90,00 EUR. Die Vossloh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 90,10 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.790 Vossloh-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 5,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent auf 331,50 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 292,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,66 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

