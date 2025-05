Vossloh Aktie News: Anleger decken sich am Montagmittag mit Vossloh ein

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt im Plus

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag in Grün

Zacks.com featured highlights include GE Aerospace, Brinker International, Arista Networks, Inc. and National Fuel Gas

The Zacks Analyst Blog Highlights Eli Lilly, GE Aerospace and Amgen

Montagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Montagshandel im Plus

Heute im Fokus

Salesforce offenbar erneut an Informatica interessiert. thyssenkrupp wird zur Finanzholding. Datenschutzvorfall bei adidas. US Steel und Nippon Steel: Trump stellt "Partnerschaft" in Aussicht. Papenburg plant keinen weiteren Kauf von Salzgitter-Aktien. Airbus erhält weiteren Auftrag von vietnamesischer Vietjet. Enel erhöht Erneuerbare-Kapazität in USA durch Beteiligungstausch.