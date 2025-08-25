DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.276 ±-0,0%Nas21.481 +0,2%Bitcoin94.158 -0,7%Euro1,1656 +0,3%Öl67,39 -2,0%Gold3.388 +0,6%
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag im Minusbereich

26.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 89,20 EUR.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 89,20 EUR. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87,10 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,10 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.965 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,61 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Abschläge von 54,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 24.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 4,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

