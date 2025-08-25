Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagvormittag in Rot
Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 88,80 EUR.
Um 09:05 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 88,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 88,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,10 EUR. Bisher wurden heute 538 Vossloh-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 7,09 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Abschläge von 54,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.
Am 24.07.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 331,50 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 292,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,66 EUR je Aktie belaufen.
