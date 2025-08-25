DAX24.169 -0,4%ESt505.397 -0,9%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,12 -0,9%Gold3.379 +0,4%
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Ölpreise sinken: Darum wurde der jüngste Anstieg gestoppt
Commerzbank-Aktie sinkt nach Herabstufung durch Bank of America
Blick auf Vossloh-Kurs

Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagvormittag in Rot

26.08.25 09:25 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagvormittag in Rot

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 88,80 EUR.

Vossloh AG
89,70 EUR 0,40 EUR 0,45%
Um 09:05 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 88,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 88,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,10 EUR. Bisher wurden heute 538 Vossloh-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 7,09 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Abschläge von 54,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 24.07.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 331,50 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 292,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,66 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.07.2024Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

