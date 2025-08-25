DAX24.185 -0,4%ESt505.406 -0,7%Top 10 Crypto15,65 -1,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1639 +0,2%Öl67,74 -1,5%Gold3.368 ±0,0%
So entwickelt sich Vossloh

Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

26.08.25 12:05 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 87,60 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 87,60 EUR. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 87,10 EUR. Bei 89,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.044 Vossloh-Aktien.

Bei 95,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 53,94 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,21 EUR. Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 331,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 292,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,66 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

