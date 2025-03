Vossloh Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Vossloh

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 61,90 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 2,2 Prozent auf 61,90 EUR. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 61,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.099 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,20 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 13,41 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 34,81 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,05 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,21 EUR je Vossloh-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 31.10.2024. Das EPS belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent auf 298,70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 288,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,14 EUR im Jahr 2024 aus.

