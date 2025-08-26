Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Vossloh im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 88,80 EUR nach.

Die Vossloh-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 88,80 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 88,60 EUR. Mit einem Wert von 88,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 323 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 6,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,00 EUR.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 331,50 Mio. EUR gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2026 4,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

