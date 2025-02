Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 48,85 EUR.

Um 15:48 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 48,85 EUR ab. In der Spitze büßte die Vossloh-Aktie bis auf 48,65 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 49,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.290 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 4,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,05 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,25 EUR.

Am 31.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 298,70 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 325,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2024 3,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

