Vossloh Aktie News: Vossloh gibt am Freitagnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,4 Prozent auf 64,50 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 64,50 EUR ab. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,20 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.192 Vossloh-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,20 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 8,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 40,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 27.03.2025. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 350,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 288,40 Mio. EUR eingefahren.

Am 24.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 23.04.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 3,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

