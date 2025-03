Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Freitagvormittag schwächer

Gewinne in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Plus

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Hyundai Motor Group opens much-touted EV plant in US

Aktien von Toyota, Honda, GM, Ford, Stellantis & Co. unter Druck: Trump kündigt Zölle von 25 Prozent auf Autoimporte an

Alstom S.A: Alstom will supply 18 Avelia Horizon trains for Morocco's high-speed rail expansion

BMW, Siemens, Mercedes und Co. umgarnt: Xi Jinping wirbt für Investitionen in China

Heute im Fokus

BBVA-Angebot für Sabadell angepasst. W&W mit Gewinneinbruch. EU verhängt wohl nur milde Strafen gegen Apple und Meta. Energiekontor kürzt Dividende. secunet will wachsen. GfK-Konsumklima weiterhin gedämpft. Xi Jinping wirbt bei BMW, Mercedes und Co. für Investitionen in China. Google liefert KI-Software an Lockheed Martin. Merck sichert sich Vermarktungsrechte für Pimicotinib.