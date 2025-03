Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 65,30 EUR.

Die Aktie verlor um 12:01 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 65,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,20 EUR aus. Bei 66,60 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 5.670 Vossloh-Aktien gehandelt.

Am 17.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,90 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Am 26.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 38,21 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,25 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 27.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 350,00 Mio. EUR im Vergleich zu 288,40 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 23.04.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2025 3,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

