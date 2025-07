Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag in Grün

Vossloh im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 90,60 EUR zu.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 90,60 EUR. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,10 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 51.375 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 124,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 331,50 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,53 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie steigt: Erwartungen beim operativen Ergebnis übertroffen - Prognose bestätigt

Kaufempfehlung von MWB Research beflügelt Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie: Gewinnmitnahmen drücken Kurs ins Minus