Aktienkurs aktuell

Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagnachmittag leichter

28.08.25 16:10 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 87,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
86,60 EUR -2,40 EUR -2,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:44 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 87,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 87,00 EUR. Bei 88,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 12.502 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Bei 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 9,06 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 116,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 331,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2026 4,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Nachrichten zu Vossloh AG

DatumMeistgelesen
